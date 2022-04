Su richiesta dei bambini della scuola dell'infanzia Beata Giuliana di Busto Arsizio, il consigliere delegato al verde, Orazio Tallarida, si è recato presso l'istituto e ha regalato una pianta di paulonia ai piccoli alunni.

Un'iniziativa a favore dell'ambiente che si sposa con la sensibilità green della scuola. L'istituto, infatti, si sta impegnando, grazie all'aiuto delle maestre, a responsabilizzare i più piccoli. Tra le attività proposte figurano quelle finalizzate a ridurre l'inquinamento, differenziare correttamente i rifiuti e limitare gli sprechi.

Con questo regalo, i bambini si prenderanno cura della paulonia, al fine di ridurre l'inquinamento.

