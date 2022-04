Il rinnovato Palazzo Giureconsulti

Rinnovato, innovativo e accogliente: ecco Palazzo Giureconsulti, da 400 anni al centro di Milano e della vita sociale, economica, culturale della città.

Rinnovato, innovativo e accogliente: ecco Palazzo Giureconsulti, da 400 anni al centro di Milano e della vita sociale, economica, culturale della città, dopo i lavori di restauro che hanno interessato la facciata e i principali spazi interni, fra cui la reception e la prestigiosa Sala Colonne. A pochi passi da Piazza Duomo, con la sua facciata elegante e la torre dell’orologio, è una delle location più eleganti, affascinanti e iconiche della città, con una superficie complessiva di 4000 m2 su quattro piani. Edificato su progetto di Vincenzo Seregni, fu inaugurato nel 1654: ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per la comunità degli affari milanese e ha ospitato la prima Borsa Valori di Milano (1809). Dal 1911 è di proprietà della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. È il più antico e centrale centro congressi della città e, proprio grazie al ruolo che ha ricoperto nel corso dei secoli, vuole assumere l’identità di touchpoint, luogo di incontro, dialogo, animazione per le community della città impegnate nel rendere Milano sempre più attrattiva, innovativa, internazionale; lo spazio, fisico e virtuale, dove conoscere, toccare con mano, farsi coinvolgere nella costruzione della città di oggi e del futuro, dove le diverse componenti protagoniste di questo processo di trasformazione si incontrano ed interagiscono tra loro, scambiandosi innovazione, idee, progettualità e generano energie positive e valore aggiunto e attrattivo per la città e il territorio.

Qui, infatti, avranno sede Milano&Partners - agenzia di promozione della città fondata da Comune di Milano e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - e Parcam, società partecipata da Camera di commercio, che ha tra le sue competenze la valorizzazione del territorio nonché la gestione del Palazzo e che ha curato insieme alla Camera i lavori di ristrutturazione. Con l’opening prende quindi il via lo storytelling della città, una narrazione progressiva ed interattiva, capace di mettere in luce e valorizzare, con infrastrutture tecnologiche e digitali, i punti di forza ed eccellenza di Milano: la dinamicità economica e sociale; l’attrattività e accoglienza internazionale, sia in ottica turistica e culturale, sia in chiave di business e investitori esteri; la vitalità del capitale umano, universitario, della ricerca, delle start up; i progetti di sviluppo e rigenerazione urbana; i brand riconosciuti nel mondo made in Milan.

“Siamo orgogliosi di riaprire Palazzo Giureconsulti, riportato grazie ad un attento restauro all’antica bellezza e al contempo arricchito di nuove potenzialità infrastrutturali, tecnologiche e digitali. Un Palazzo rinnovato che vogliamo diventi centro del racconto della Milano che cambia e si sviluppa, la Milano delle molteplici identità e opportunità, la Milano che ci sorprende, che sa sempre rigenerarsi nei grandi progetti e nelle nuove idee. Le community protagoniste di questo percorso troveranno qui il luogo ideale di dialogo, confronto, scambio, animazione per la costruzione della città di oggi e domani” ha dichiarato Elena Vasco, segretario generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

“Milano&Partners vuole catalizzare le energie del Comune, della Camera di Commercio e delle imprese della città per contribuire al rilancio di Milano dopo la pandemia. Gli investimenti sono concentrati sul turismo, sull’attrazione del capitale umano e degli investimenti diretti esteri. Palazzo Giureconsulti è la casa che accoglie le anime di un territorio generoso e determinato a ripartire, capace di essere attrattivo perché accogliente, inclusivo e orientato a disegnare un futuro sostenibile. Con il brand Yesmilano lavoriamo per sviluppare campagne di promozione in tutto il mondo e un palinsesto di eventi che animeranno il Palazzo, la Città e suoi quartieri” ha commentato Luca Martinazzoli, direttore Milano & Partners.

