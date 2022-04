CinemaTeatro Nuovo Magenta propone 'Spring FilmForum'. Dal 28 aprile al 26 maggio, cinque titoli per continuare a scoprire, sognare, crescere e divertirsi insieme.

In coda a questa stagione 2021/22 di Filmforum, che ha avuto un ottimo riscontro, ancora una volta, nonostante le oggettive difficoltà del periodo, la direzione di CinemaTeatro Nuovo di Magenta propone una cinquina di titoli da non perdere, tratti dalle ultime uscite internazionali. A cominciare (il 28 aprile) dal maestro Ennio Morricone, ricordato da un regista amatissimo come Giuseppe Tornatore al 'Potere del cane' (5 maggio 2022) della premio Oscar 2022, Jane Campion. Si prosegue il 12 maggio con 'Sul sentiero blu', documentario di Gabriele Vacis su una 'via Francigena' molto particolare, compiuta da un gruppo di ragazzi autistici insieme ai propri medici ed educatori: un'esperienza profondamente umana alla scoperta di emozioni e relazioni. Giovedì 19 maggio 'Coda - i segni del cuore', del regista Sian Heder (USA) vincitore di tre statuette Oscar (film, sceneggiatura non originale, attore non protagonista). La storia della diciasettenne Ruby e la sua scelta di vita tra l'inseguimento dei propri sogni e la responsabilità di sostegno alla propria famiglia di non udenti. Per terminare una commedia spagnola, 'Il capo perfetto', del regista Leon de Aranoa. Vicenda ambientata nell'ambiente di lavoro di una fabbrica di bilance, dove un "capo" poco perfetto ambisce a vincere un premio prestigioso...

"Abbiamo deciso di proporre un prolungamento della nostra rassegna di autore del giovedì (Filmforum, appunto), incoraggiati dall'affluenza in sala. La primavera è una stagione in cui è bello fare gite "fuori porta", ma anche terminare la giornata in sala, al cinema. Il prezzo del biglietto è lo stesso di Filmforum e sono attive tutte le convenzioni di stagione", spiega Alberto Baroni di CTN MAGENTA. Non rimane che raggiungere la sala di Comunità di via San Martino 19 a Magenta, il giovedì sera attorno alle 21. Inizio proiezioni 21.15. Informazioni, trame, biglietteria online (senza commissioni aggiuntive) sul sito: www.teatronuovo.com

