Marinella e 'Suonatore Jones' cantano De Andrè

Sabato 23 Aprile, Metromondo omaggia Fabrizio De Andrè attraverso la voce dei suoi personaggi in uno dei quartieri storici di Milano, Porto di Mare.

Una serata tutta da cantare e da gustare quella in programma al CIQ, a partire dalle 20 di sabato 23 aprile. Per chi vorrà trascorrere l'attesa del concerto con una cena in compagnia, è previsto infatti un menù con piatti tipici della tradizione genovese.

Alle 21.30 Marinella, accompagnata dalla sua chitarra, aprirà il concerto: classe 1991, seguita da migliaia di follower su instagram, dal 2010 si dedica allo studio della chitarra e della recitazione teatrale. Da sempre vicina al cantautorato italiano, frequenta scuole di canto e, sull'onda della crescente popolarità sui instagram, si esibisce in serate tributo in varie città italiane, oltre a produrre i suoi primi inediti.

Sul palco del CIQ proporrà alcuni tra i pezzi più toccanti del repertorio faberiano come Sally, Hotel Supramonte e Fiume Sand Creek.

La serata proseguirà in compagnia di Renato Franchi e l'Orchestrina del Suonatore Jones. Storica band dell'area milanese con all'attivo una significativa produzione discografica e centinaia di live concert: dalla canzone d'autore, alle storie d'amore, ai temi sociali e del vivere quotidiano.

Deve il suo nome a un celebre brano di De Andrè e, per omaggiarlo, si esibirà con numerosi pezzi da cantare insieme come Il pescatore, Via del campo, Bocca di Rosa, La guerra di Piero e Don Raffaè.

Interverranno Ivano Taietti per il saluto di Anpi Barona, Walter Pistarini e Claudio Sassi per presentare il nuovo libro 'Collezione De Andrè', in compagnia di Giuseppe Verrini - critico musicale e presentatore della serata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!