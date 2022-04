La sua costituzione intreccia aspetto ambientale e aspetto sociale. L'orto 3C di via Rosa Park di Cornaredo è pronto a spalancare le sue porte al pubblico sabato 23 aprile dalle 10 alle 13. L'iniziativa si inserisce nel progetto 'Orto aperto'.

"L'evento è aperto a tutti - spiega il Comune - e prevede la possibilità di visitare l'orto sociale, sono inoltre previste attività specifiche per i più piccoli che potranno sperimentare il bricolage creativo con materiale di recupero". Per i più grandi, invece, l'invito è a "cercare nell'orto alcuni cartelli che illustrano l'impatto di alcune delle azioni quotidiane sulla terra come il consumo dell'acqua e lo stoccaggio di Co2". Una vera e propria lezione di educazione ambientale, quindi, in collaborazione con Humana e People Italia onlus.

