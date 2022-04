L'uovo delle tricoteuses

A Cuggiono sono un gruppo di signore, appassionate a lavorare la maglia, che negli ultimi mesi si sono dedicate ad 'abbellire' il paese: prima l'albero di Natale ora un grande uovo.

Le tricoteuses, secondo la traduzione letterale dalla lingua francese, sono delle maglieriste o magliaie. Il termine (che deriva dal lemma tricot, che designa generalmente un lavoro fatto a maglia, artigianalmente o industrialmente) viene impiegato per indicare una persona di sesso femminile che lavora, appunto, a maglia servendosi di lana o cotone; in passato veniva usato specialmente in riferimento alle donne che si sedevano abitualmente intorno alla ghigliottina durante la Rivoluzione francese, nella Francia del XVIII secolo, per assistere in prima fila allo "spettacolo" della decapitazione mentre restavano intente a lavorare a maglia.

A Cuggiono sono un gruppo di signore, appassionate a lavorare la maglia, che negli ultimi mesi si sono dedicate ad 'abbellire' il paese: prima l'albero di Natale ora un grande uovo. Anzi, un grandisismo uovo... esposto inizialmente alla 'Festa di Primavera' delle Associazioni e ora in chiostro di Villa Annoni.

L'opera è stata realizzata anche grazie all'aiuto di Efrem Redigonda (che ha realizzato la struttura in bamboo), ad Iluna Group che ha donato il tessuto ed agli 'Amici del Parco di Villa Annoni'.

Un grande 'grazie' da tutta la comunità al loro impegno e passione!

