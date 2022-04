Pasqua al 'Mercato Contadino'

Nonostante sarà il giorno di Pasqua, la terza domenica del mese resta un appuntamento fisso per il Mercato Contadino di Busto Arsizio.

Nonostante sarà il giorno di Pasqua, la terza domenica del mese resta un appuntamento fisso per il Mercato Contadino di Busto Arsizio, che il 17 aprile si svolgerà puntualmente presso il Parco Comerio dalle 9 fino alle 12; si potrà accedere da via Espinasse, via Magenta e via Silvio Pellico. Il Mercato Agricolo nasce dalla collaborazione tra Slow Food Legnano, Slow Food Valle Olona e alcuni produttori locali, sull’esempio dei mercati agricoli di Arluno, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese, Legnano.

Questa è una grande opportunità di incontro con i produttori che hanno deciso di non aderire alla grande distribuzione, in modo da avere un contatto diretto con il consumatore finale, per condividere nuove alternative di distribuzione degli alimenti attraverso i mercati contadini a 'Km 0' che favoriscono anche la diffusione di utili informazioni sull’alimentazione corretta, valorizzando i prodotti locali, la storia e la cultura alimentare di una comunità.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con Royal Time, Lumapiù e Caravanseray.

Durante il mercato sarà possibile acquistare generi alimentari di vari tipo come salumi, pane e miele, birra, riso e altri prodotti alimentari, tutti proposti direttamente dal produttore al consumatore, e che potranno essere anche oggetto del menù della gita fuoriporta di Pasquetta.

Durante la mattinata sarà presente la Lega Tumori Italiana che quest’anno celebra i 100 anni di servizio e attività proponendo attraverso la sezione varesina le colombe pasquali della solidarietà. L’importante giornata, sarà un’ottima occasione per scambiare gli auguri di Pasqua e festeggiare tutti insieme.

Tra i partecipanti ecco gli organizzatori di Cantine e Motori, il più grade wine event alle porte di Milano, che avrà sede a Malpensa fiere il 6,7 e 8 maggio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!