Un sabato... tra i 'sette sepolcri'

Radicato in un’antica tradizione cristiana, il giro dei Sette Sepolcri è entrato a far parte delle celebrazioni del Triduo Pasquale. Al termine della liturgia del venerdì Santo, dove viene ricordata la morte in croce di Gesù, le chiese si spogliano degli ornamenti sacri e allestiscono il sepolcro per il raccoglimento e la preghiera. Da qui la consuetudine di andare in sette chiese limitrofe per proseguire e ampliare il momento di silenzio.

Nel corso degli anni è diventata tradizione per gli oratori organizzare un giro dei sette sepolcri per i ragazzi...in bicicletta! Un’occasione di incontro, preghiera e anche tanto divertimento.

