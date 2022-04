Pasqua tra sfilata di dolci e pic-nic

Il picnic metropolitano con lo street food contadino, le sfilate di dolci tipici, i laboratori creativi e la caccia alle uova nascoste. È ricco il menù delle attività pasquali proposte nei mercati agricoli di Campagna Amica.

Il picnic metropolitano con lo street food contadino, le sfilate di dolci tipici, i laboratori creativi e la caccia alle uova nascoste. È ricco il menù delle attività pasquali proposte nei mercati agricoli di Campagna Amica in diverse città della Lombardia. Lo rende noto la Coldiretti regionale in vista del prossimo fine settimana di festa.

Si comincia sabato 16 aprile a Milano al farmers’ market di Porta Romana in via Friuli 10/a, dove a partire dalle 9 sarà allestito uno spazio espositivo dedicato alla colomba, dolce tipico della tradizione lombarda, mentre ai più piccoli è dedicato il laboratorio di riciclo creativo a tema pasquale. Sempre sabato 16 aprile, al mercato agricolo coperto di Brescia esposizione dei dolci tipici di Pasqua, a Sondrio al farmers’ market di Piazzale Bertacchi spazio alla solidarietà e alle ricette dei dolci tipici, mentre a Pizzighettone (Cremona) i consumatori troveranno nei banchi del farmers’ market anche proposte per agri regali pasquali. Laboratori creativi di decorazione delle uova con colori naturali e una caccia alle uova nascoste saranno invece proposti nei mercati di Campagna Amica in via Mangili a Bergamo e in quello di San Paolo D’Argon (Bergamo). Infine, doppio appuntamento a Pavia in piazza del Carmine e via Pastrengo con la vendita di uova dolci equosolidali mentre a Induno Olona (Varese) saranno distribuiti assaggi di dolci tipici.

Lunedì 18 aprile, invece, a Milano arriva il primo picnic metropolitano con lo street food contadino: dalle 9 alle 19, alla Biblioteca degli Alberi (BAM), oltre 40 agricoltori del territorio porteranno le loro eccellenze agroalimentari in uno speciale mercato di Campagna Amica con diverse proposte di cibo di strada, da consumare direttamente nel parco della BAM per un picnic di Pasquetta all’ombra dei grattacieli. Durante la giornata, le fattorie didattiche di Terranostra proporranno attività manuali per i più piccoli.

Altro appuntamento per la giornata di Pasquetta è con il mercato di Campagna Amica in città alta a Bergamo, dove saranno distribuite le ricette degli agriturismi Coldiretti e saranno organizzati laboratori manuali per i più piccoli.

