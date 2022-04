Iren Energia-Comune: rinnovata la convenzione

L’amministratore delegato di Iren Energia, Giuseppe Bergesio, e il sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi, hanno firmato il rinnovo ventennale della convenzione per l’esercizio della centrale termoelettrica Iren sita nel territorio comunale.

Con la sottoscrizione del documento si aggiornano e si rafforzano gli impegni del Comune e di Iren Energia affinché l’esercizio della centrale termoelettrica avvenga in un clima positivo e costruttivo con il territorio, gli enti locali e i cittadini, garantendo una positiva coesistenza fra impianto e contesto ambientale, così da consentire la massima continuità di produzione e lavoro.

La convenzione conferma la collaborazione per eventuali future iniziative in ambito energetico e ambientale come, ad esempio, installazione di impianti fotovoltaici, progetti “green new deal” e PNRR, riqualificazioni energetiche, riqualificazioni ambientali, transizione energetica ed economia circolare, attività a sostegno del lavoro.

La collaborazione tra Turbigo e Iren Energia prevede anche azioni di comunicazione, rivolte ad enti territoriali e cittadini, per illustrare iniziative e progetti con particolare riferimento alle misure che saranno adottate a vantaggio e rispetto del territorio.

Iren Energia da parte sua, nel corso dei prossimi venti anni interessati dalla convenzione, finanzierà la realizzazione di un centro sportivo a servizio della collettività con un contributo annuale di 60 mila euro.

