Turisti... a Busto Garolfo

Ogni giorno lo vivono da cittadini. Ma perché non farlo da turisti? Ai cittadini di Busto Garolfo il gruppo Milanta ETS offre l'occasione di scoprire quelle bellezze del loro territorio che spesso hanno davanti al loro naso, ma danno per scontate.

Ogni giorno lo vivono da cittadini. Ma perché non farlo da turisti? Ai cittadini di Busto Garolfo il gruppo Milanta ETS offre l'occasione di scoprire quelle bellezze del loro territorio che spesso hanno davanti al loro naso, ma danno per scontate. L'appuntamento è per giovedì 21 aprile con ritrovo alle 20.45 sulla piazza del mercato. "Sono invitati tutti i residenti del Comune - spiegano gli organizzatori - dove andremo alla scoperta delle eccellenze storiche, artistiche, architettoniche e naturalistiche che lo caratterizzano". L'iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione del sindaco Susanna Biondi e dell'assessore Patrizia Campetti cui il sodalizio ha rivolto un ringraziamento. Un modo diverso, sottolinea l'associazione, per "Stare a stretto contatto con i luoghi che ci appartengono dove viviamo, lavoriamo e studiamo ogni giorno". Per vedere sotto una luce nuova cammei del territorio bustese della cui esistenza, a volte, non si ha neppure consapevolezza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!