Comunità Parrocchiale: aiuto all'Ucraina

Una goccia nel mare? Forse, ma che vale un mare intero. Per intensità e per cuore. La Comunità Parrocchiale di Arluno, alle esigenze attuali della popolazione ucraina martoriata dalla guerra, non è rimasta insensibile.

Una goccia nel mare? Forse, ma che vale un mare intero. Per intensità e per cuore. La Comunità Parrocchiale di Arluno, alle esigenze attuali della popolazione ucraina martoriata dalla guerra, non è rimasta insensibile. E ne fanno fede i ben 4 mila euro raccolti che, spiega la parrocchia in una nota, "Saranno consegnati alla Caritas Diocesana". La parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dal canto suo, ha tenuto a ringraziare Gruppo missionario, Caritas parrocchiale e tutta la comunità per questo gesto di carità e di condivisione". Un gesto che suona anche come appello alla pace. Lo stesso che si è diffuso in questi giorni per le scuole cittadine grazie anche alla decisione dell'amministrazione comunale di regalare a ogni plesso una bandiera della pace.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!