Incendio vicino all'Accam

Colonna di fumo ben visibile a chilometri di distanza. Ma cosa è successo? "L’azienda informa che l'incendio ha coinvolto l’area adibita ai rifiuti ingombranti non pericolosi (complementi di arredo, mobili ecc) gestita da terzi".

Colonne di fumo altissimo, visibile a diversi paesi di distanza. Momenti di grande preoccupazione e il coinvolgimento di diversi mezzi dei Vigili del Fuoco. Ma cosa è avvenuto oggi a Borsano, vicino all'impianto Accam? Ecco la nota ufficiale dell'azienda.

"In riferimento all’incendio avvenuto in data odierna nell’area dell’impianto di Neutalia a Busto Arsizio, l’azienda informa che lo stesso si è originato intorno alle ore 14.25 per cause ancora sconosciute e ha coinvolto l’area adibita ai rifiuti ingombranti non pericolosi (complementi di arredo, mobili ecc) gestita da terzi. Sul posto sono intervenuti celermente i vigili del fuoco e l’incendio è ora domato. Non ci sono persone coinvolte e non sono stati interessati né l’impianto né l’area dei rifiuti speciali - commenta Neutalia - È stata allertata l’A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) per i rilievi del caso. Sul posto è arrivato anche il sindaco Emanuele Antonelli che ha lasciato l’impianto dopo circa mezz’ora".

Foto di Comitato spontaneo NO inceneritore

