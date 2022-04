Con il BIT riparte il turismo

Il Ministro Garavaglia ha rimarcato come lo svolgimento in presenza della fiera sia un segnale importante, anche in termini simbolici, per un settore gravemente colpito dalla crisi pandemica.

Alla presenza del Ministro del turismo Massimo Garavaglia, è stata inaugurata ieri la quarantaduesima edizione della BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO che, fino al dodici aprile, vedrà nei padiglioni di FieraMilanocity la presenza di quasi mille espositori. Tra questi, attori istituzionali pubblici e soggetti privati tanto italiani quanto stranieri, di rango statale e regionale, buyer e pubblico del viaggio, per una occasione che rappresenta un importante strumento di messa a sistema del comparto turistico in Italia.

Sostenibilità, progettualità, inclusività, innovazione digitale, alcune delle essenziali parole chiave che contraddistinguono questo importante evento e che rappresentano l’essenza stessa a cui il Ministero del turismo ha improntato e sta improntando la propria azione in questo suo primo anno di vita. E’ necessario infatti anticipare i trend a cui sarà informato il futuro del turismo per poterlo governare con efficacia e ottimizzandone i processi evolutivi e produttivi.

Il Ministro Garavaglia ha rimarcato come lo svolgimento in presenza della fiera sia un segnale importante, anche in termini simbolici, per un settore gravemente colpito dalla crisi pandemica e come sia giunto il momento di mettere in campo non più mera resilienza ma un approccio sistemico e colmo di entusiasmo, come quello che si respira tra gli stand della BIT.

In questa cornice deve infatti leggersi la presenza di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, ente vigilato dal Ministero del turismo, presente con un proprio stand alla BIT e dove proprio oggi, alla presenza del Ministro Garavaglia, del Presidente ENIT Giorgio Palmucci, dell’amministratrice delegata professoressa Roberta Garibaldi e della direttrice marketing e comunicazione Maria Elena Rossi vengono presentati il nuovo logo dell’Agenzia e le iniziative di promozione e valorizzazione del brand turistico italiano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!