Stazione Centrale: hub multimodale

Presentato il nuovo Hub multimodale della Stazione Centrale di Milano in grado di ospitare 425 veicoli e dotato di postazioni per la ricarica di 18 auto elettriche.

Presentato il nuovo Hub multimodale della Stazione Centrale di Milano in grado di ospitare 425 veicoli e dotato di postazioni per la ricarica di 18 auto elettriche. Alla presentazione ha partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

MOBILITÀ CONDIVISA SEMPRE PIÙ IN ESPANSIONE - "L'Hub - ha detto Fontana - rappresenta un servizio importante per gli utenti della Stazione Centrale. E costituisce anche un passo in avanti dal punto di vista della sostenibilità, se consideriamo gli spazi per le auto elettriche, che saranno ulteriormente implementati, e per il car sharing. Chi arriva a Milano in treno può usufruire non solo del traporto pubblico, ma anche di una mobilità condivisa sempre più in espansione".

IMPEGNO DI REGIONE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - "Regione Lombardia - ha proseguito Fontana - è impegnata nel supportare la mobilità sostenibile e l'intermodalità con mezzi green. Penso al recente bando con cui sono stati messi a disposizione degli enti pubblici 12 milioni di euro per installare le colonnine per la ricarica. E penso al sostegno al car sharing elettrico 'E-vai' di Fnm presente con oltre 300 postazioni sul territorio lombardo, comprese stazioni ferroviarie e aeroporti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!