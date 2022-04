Telecamere sui taxi

Regione Lombardia ha stanziato 600.000 euro per il sostegno all'acquisto di telecamere nei taxi e nelle autovetture a noleggio con conducente nell'anno 2022.

L'obiettivo è quello di incrementare il livello di sicurezza dei conducenti e dei cittadini. Il bando per richiedere il finanziamento, interamente a fondo perduto, è disponibile sul sito di Regione Lombardia. Domande a partire dall'11 aprile, chiusura dell'avviso il 25 maggio 2022.

FONTANA: RIPRESE FONDAMENTALI IN CASO DI RAPINE E VIOLENZE - "La presenza di telecamere a bordo dei taxi e delle auto a noleggio con conducente, in termini di sicurezza, è molto importante" ha dichiarato il presidente Fontana. "E lo è, per il loro effetto dissuasivo, a salvaguardia del personale di guida e dei passeggeri, ma anche perché le telecamere consentono di disporre di elementi determinanti in caso di furti, rapine e violenze. Regione Lombardia, anche attraverso questo provvedimento, si dimostra ancora una volta attenta al tema della sicurezza e vicina a questa categoria".

DE CORATO: TAXISTI NON PIÙ BANCOMAT - "Questo finanziamento - ha aggiunto De Corato - è una misura attuata in risposta alle lamentele dei tassisti quotidianamente esposti ai pericoli della strada e, di frequente, vittime di spiacevoli atti criminosi. I conducenti dei veicoli a servizio della città sono 'utilizzati', specie nelle ore notturne, come 'bancomat' dai delinquenti. Con le telecamere di videosorveglianza a bordo delle vetture, invece, chi intende attuare comportamenti scorretti, sarà dissuaso dal metterli in atto. Non solo: le registrazioni sono fondamentali poiché garantiscono un servizio di monitoraggio costante e consentono di disporre di elementi determinanti in caso di furti, rapine e violenze, che possono coinvolgere anche i passeggeri".

TERZI: SEGNALE DI ATTENZIONE PER IL SETTORE - "Questo investimento - ha commentato l'assessore Claudia Maria Terzi - incrementa la sicurezza dei cittadini e di chi offre un servizio fondamentale come tassisti ed Ncc. La videosorveglianza avrà un effetto deterrente e sarà decisiva per individuare gli autori dei reati. Lo stanziamento di 600.000 euro è un concreto segnale di attenzione della Giunta regionale per il trasporto pubblico non di linea. Grazie all'impegno di Regione aumenteranno dunque le tutele per i passeggeri e gli operatori del settore".

