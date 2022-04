'Ghènesis': dalla galleria alla città

Dalla galleria alla città: in contemporanea al Grand Opening della triplice mostra 'Ghènesis. Nel linguaggio dell’Informale', l’evento si è esteso alla via Roma.

Dalla galleria alla città: in contemporanea al Grand Opening della triplice mostra 'Ghènesis. Nel linguaggio dell’Informale' dello scorso 2 aprile, l’evento si è esteso a tutto il corso di Via Roma a Magenta, grazie alla partecipazione delle attività commerciali che hanno esposto nelle vetrine opere dell’artista Gaetano D’Auria, provenienti dal caveau della galleria.

Una passeggiata d’arte, vivace e colorata, un’azione di condivisione che, più che mai in questo momento storico, acquista un significato importante di operosa collaborazione e cooperazione nel segno del “bello” e della promozione di attività fruibili da tutti cittadini e non solo. Così, mentre nelle tre sedi della galleria le mostre dei Maestri Gaetano D’Auria, Gianni Dova e Luigi Veronesi proseguono fino al 15 maggio, ancora per qualche giorno le vetrine dei negozi ospiteranno le note di colore delle opere, tingendo il corso principale della città con tonalità cangianti e vibranti, in palette con le proposte delle varie attività commerciali.

Hanno aderito all’iniziativa: Brums Magenta, Love&Gelato, Dorabella, Retro, Solo Vinili, AP Griffe, Tutela Immobili, Erboristeria Le Fragranze, Gianburrasca, Dodo Kids, Thun, Il Segnalibro, Oro Argento, Choice Tea, D-Code, Tecnorete, Mapi Tende, X Store.

