"Insieme, con il dottor Candiani"

L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore: Centrodestra magnaghese e gruppo civico 'SiAmo Magnago e Bienate' insieme alle elezioni. Candidato sindaco è il dottor Dario Candiani.

Voci, rumors e ipotesi, ma adesso c'è anche l'ufficialità. O meglio, una doppia conferma. Da una parte, infatti, ecco che il Centrodestra magnaghese e il gruppo civico 'SiAmo Magnago e Bienate' andranno fianco a fianco alle prossime elezioni comunali, dall'altra, invece, sono usciti alla scoperto pure sul nome del candidato sindaco. Sarà, allora, il dottor Dario Candiani a guidare la lista che il 12 giugno si presenterà alle urne. "Ben conosciuto da tempo per la sua professione di medico, ha sempre dedicato il suo impegno quotidiano alla salute del cittadino - scrivono - E oggi la sua attenzione si rivolge alla salute del nostro Comune, con idee chiare sulle cure necessarie per rendere più vivibile il capoluogo e la frazione. Quattro, poi, le S che contraddistingueranno le tematiche chiave del programma, ossia salute, scuola, sicurezza e sport. Pochi e chiari concetti, insomma, ma di estrema importanza ed interesse per proporre la sua cura per la nostra cittadinanza, in ogni sua fascia di età".

