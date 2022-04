Nell’ottica di una costante attenzione e potenziamento dell’offerta sanitaria

dell’ASST Ovest Milanese, il 13 aprile alle 11.30, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, inaugurerà il nuovo Polo Tecnologico dell’ospedale di Magenta: Blocco Operatorio, Unità di Terapia Intensiva Coronarica/Elettrofisiologia e Rianimazione.

I lavori, finanziati dallo Stato e Regione per un importo complessivo di 12.805.000 euro includono anche l’adeguamento dei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Patologia Neonatale, presenti al terzo piano del monoblocco ospedaliero. Le nuove strutture

assicureranno ai pazienti e agli operatori sanitari spazi ampi e accoglienti con tecnologie all’avanguardia, come previsto dai più moderni standard di accreditamento e sicurezza.

