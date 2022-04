Pasqua in prosa 3x2

Il Teatro Comunale Tirinnanzi di Legnano vuole festeggiare questa Pasqua con due spettacoli e un’offerta davvero speciale.

Il Teatro Comunale Tirinnanzi di Legnano vuole festeggiare questa Pasqua con due spettacoli e un’offerta davvero speciale. Giovedì 7 e sabato 9 aprile il divertimento raddoppia. Giovedì, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere sono i protagonisti della commedia brillante 'Bloccati dalla neve', che inscena una situazione imbarazzante, l’essere costretti a stare insieme nello stesso posto fra perfetti sconosciuti. Sabato è la volta di un classico di Luigi Pirandello: 'L’uomo, la bestia e la virtù' con Mino Manni, Rossella Rapisarda e un cast di prim’ordine per la regia di Alberto Oliva. Una commedia esilarante che, sotto l'apparente leggerezza, cela la farsa tragica dell’umanità ipocrita del tempo, ma che risulta ancora oggi estremamente attuale.

La direzione del teatro omaggerà di un biglietto (valido per uno dei due spettacoli) tutte le persone che ne acquisteranno due. Il biglietto in omaggio non è nominale, quindi potrà essere regalato.

Prenotazioni: biglietteria [at] melarido [dot] it . Online (con assegnazione posti migliori tramite e-mail dopo l’acquisto) https://melarido.store/collections/teatro-tirinnanzi-legnano. E su biglietteria Ticketone (con prevendita per scelta posto). https://www.ticketone.it/search/?affiliate=ITT&searchterm=TEATRO+TIRINNA.... Per parlare con il teatro: tutti i giorni feriali dalle 14.30 alle 18 chiamando il 392/8980187.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!