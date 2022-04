Colombe solidali

Le colombe 'ai quattro cioccolati' per una Pasqua solidale. A sostegno, infatti, della Cooperativa La Ruota per sostenere le attività e i progetti di tutti i giorni.

Per il terzo anno consecutivo in occasione della Santa Pasqua, Matteo Cunsolo, pasticcere e panificatore de 'La Panetteria' di Parabiago e presidente dell’Associazione Panificatori di Confcommercio di Milano e Province, ha voluto dedicare un pensiero speciale a sostegno delle attività della Cooperativa Sociale La Ruota, No Profit attiva sul territorio che opera in favore delle fasce deboli della società.

La 'colomba ai quattro cioccolati' (latte, fondente, bianco, rosa) è un prodotto artigianale di altissima qualità dalla cui vendita una parte importante dei ricavi sarà devoluta alla Onlus con sede a Parabiago (ma attiva in tutto l’Alto Milanese) per sostenere le attività di tutti i giorni.

Quest’anno all’iniziativa solidale si è unito anche Marco Favareto, giovane imprenditore legnanese e titolare del Caffè dei Capitani di Legnano, che ha voluto esprimere la propria vicinanza alla Cooperativa e alle sue iniziative aiutandola nella vendita delle colombe; da qualche giorno, infatti, sono esposte all’interno del suo locale per chi le volesse acquistare.

Per ogni colomba venduta, metà dell’incasso sarà donato alla Cooperativa La Ruota per sostenere le attività e i progetti di tutti i giorni.

