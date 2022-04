Completato il CdA della Fondazione Palio

Sono Stefania Bariatti e Luca Roveda gli ultimi due membri del CdA della Fondazione Palio ETS. Bariatti e Roveda completano l’organo presieduto da Mariapia Garavaglia.

Sono Stefania Bariatti e Luca Roveda gli ultimi due membri del CdA della Fondazione Palio ETS. Bariatti e Roveda completano l’organo presieduto da Mariapia Garavaglia (indicata dal sindaco), Alberto Romanò (indicato dalla Famiglia Legnanese) e Massimiliano Roveda (indicato dal Collegio dei Capitani e delle Contrade).

"Con queste nomine si arricchisce il quadro dei profili professionali presenti nel consiglio d’amministrazione - commenta la presidente Garavaglia. Come annunciato nella conferenza stampa dello scorso 8 marzo, a completare le competenze presenti in CdA si riteneva opportuno inserire un alto profilo legale e uno con forti legami con il mondo imprenditoriale e delle associazioni locali; due identikit cui la professoressa Bariatti e il dottor Roveda rispondono in pieno. Adesso il CdA è pienamente operativo per le sfide impegnative che si trova ad affrontare a brevissimo termine, visti i due mesi scarsi che ci separano dal giorno della disputa del Palio di Legnano. A tutti i migliori auguri di buon lavoro per il successo che questa splendida manifestazione merita".

