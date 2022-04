La Fondazione Mons. Andrea Ghetti – Baden promuove un ciclo di incontri dal titolo 'Resistenza e Shoah: percorsi nella memoria', volti a raccontare storie di verità attraverso preziose testimonianze, anche personali, di Resistenza e di Shoah.

La Fondazione Mons. Andrea Ghetti – Baden promuove un ciclo di incontri dal titolo 'Resistenza e Shoah: percorsi nella memoria', volti a raccontare storie di verità attraverso preziose testimonianze, anche personali, di Resistenza e di Shoah. Al centro del primo incontro, previsto per mercoledì 6 aprile alle 21, le 'Aquile Randagie, una storia di Scout e Resistenza' (Agostino Migone De Amicis - presidente della Fondazione Mons. Andrea Ghetti Baden - e Carlo Valentini – referente delle attività educative della medesima Fondazione e figura impegnata nel panorama scout sul territorio - racconteranno la storia delle Aquile Randagie, una profonda storia di coraggio, poco conosciuta, ma che merita di essere raccontata). Il 19 maggio, sempre alle 21, si terrà il secondo incontro dal titolo 'Shoah – testimonianza della famiglia di Franco Schoenheit' con Gadi Schoenheit, figlio di Franco Schoenheit, uno dei soli cinque ferraresi sopravvissuti alla Shoah. L’ultimo appuntamento è previsto per mercoledì 8 giugno alle 21 con la presentazione del libro 'L'erba dei conigli', scritto da Massimo Aspesani e Milly Paparella, che racconta la Resistenza vissuta attraverso gli occhi di un bambino di dieci anni, Alberto Mereghetti, nato a Sacconago.

Le serate, che si terranno nella Sala Tramogge Molini Marzoli a Busto Arsizio, saranno accompagnate da letture, musiche e filmati. L’organizzazione è curata dallo studio legale A&A di Busto, in media partnership con Rete 55. Ingresso gratuito previa registrazione via mail all’indirizzo info [at] albeeassociati [dot] it oppure chiamando il numero 0331/639176.

