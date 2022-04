Un docufilm per raccontare la settimana in cui è stato costruito l’ospedale Covid a Bergamo durante i primi drammatici giorni della pandemia.

Un docufilm per raccontare la settimana in cui è stato costruito l’ospedale Covid a Bergamo durante i primi drammatici giorni della pandemia: si intitola 'Le sette giornate di Bergamo', pellicola già presentata al Festival del Cinema di Venezia e che verrà proiettata il 12 aprile (ingresso dalle 18) al Teatro Dal Verme di Milano. Un’occasione per omaggiare la città di Bergamo e le tre “A” che hanno ridato il cuore a una città martoriata dal virus: Alpini, Atalantini e Artigiani. Il racconto degli uomini che hanno permesso, lavorando giorno e notte, che questo miracolo si concretizzasse.

