L'iniziativa promossa da Safari Park Lago Maggiore per tutti i bambini ucraini ospitati nel territorio. Una giornata 'speciale' da condividere assieme.

La guerra in Ucraina provocherà milioni di profughi ed emigranti in tutto il mondo, con conseguenze non solo sul breve ma anche sul lungo periodo. In Italia, secondo il Viminale, sono arrivati 71.940 profughi ucraini (dato aggiornato al 27 marzo 2022). Di questi, 37.082 sono donne, 6.661 uomini e 28.197 minori, molti dei quali non accompagnati. Safari Park lago Maggiore visto il delicato momento e sensibile verso chi soffre, in concerto con il Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Provincia di Novara, organizza la 'Merenda col cuore' per giovedì 7 aprile in via Larino 3 a Pombia.

Una giornata di conforto e di sostegno per tutti i bimbi ucraini ospiti nei centri di accoglienza e famiglie della Provincia di Novara unita ad un momento conviviale di confronto per gli accompagnatori su iniziative e progetti nel territorio piemontese.

“Safari Park non poteva esimersi dal potersi mettere a disposizione ancora una volta per questa nuova emergenza così come è stato durante il periodo di Pandemia del 2020 con il sostegno a Medici ed Infermieri” dichiara Luca Torno, responsabile comunicazione e relazioni della struttura, “Siamo particolarmente emozionati nel ricevere sostegno e richieste di supporto per questa iniziativa che in poche ore dal suo lancio ci ha sommersi di messaggi di incoraggiamento ed offerte di supporto. Adesso è tempo di pensare ai Bimbi ed alle tante Famiglie che generosamente si sono messe a disposizione per la loro accoglienza poi sarà il turno di una campagna di sensibilizzazione sui tanti animali abbandonati in Ucraina”.

Il Parco ha predisposto un servizio di interpretariato in lingua ucraina. L’iniziativa prevede il prezioso contributo e il supporto di volontari, con la collaborazione di Fattoria Scaldasole, Gruppo Sea Food, Pasticceria Panificio Placido Marzia Pombia, Acqua Chiarella con il coordinamento di Royal Time Busto Arsizio, media partner il progetto Marketing del Cuore e Club MC.

Ingresso bimbi sino a 12 anni + accompagnatore, gratuiti con regolare certificazione di permesso temporaneo di soggiorno in provincia di Novara. (il pranzo e merenda bimbi sono offerti dagli Sponsor)

PER INFO ED ADESIONI CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SCRIVERE a Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale di Novara,

via Mario Greppi 7 - 28100 Novara 0321/396811; mail: gabriella [dot] colla [at] posta [dot] istruzione [dot] it.

