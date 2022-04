Giornata Mondiale sulla consapevolezza e la sensibilizzazione sull'autismo: Casa Famiglia di Arconate e SFA di Inveruno si coloreranno di blu.

“Un’occasione preziosa per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ad una tematica sempre più centrale qual è quella dell’autismo. Soprattutto l’occasione per far cadere tabù, reticenze e pregiudizi rispetto a questi ragazzi speciali. La diversità è ricchezza e unicità”. Con queste parole Gabriella Calloni, coordinatrice della RSD di Arconate e riferimento per lo SFA Aurora di Inveruno e il CDD di Cogliate, spiega il significato della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza e la Sensibilizzazione sull’Autismo in programma sabato 2 aprile. “Per noi la vita va vissuta appieno nella sua interezza e, soprattutto, nella sua specialità. Occorre per questo accrescere sempre di più la consapevolezza in relazione alle potenzialità che hanno questi ragazzi, così come rispetto alla necessità di supportare loro e le relative famiglie”.

In vista di questo 2 aprile, tutti potranno contribuire a far crescere il livello d’attenzione rispetto al tema dell’Autismo. In che modo? “Invitiamo famiglie, cittadini ed amici ad unirsi a noi, decorando finestre ed ingressi delle tre strutture con nastri o fiocchi blu, frasi e poesie, così da concorrere e partecipare tutti insieme a questa giornata”. Chi lo desidererà potrà poi inviare via WhatsApp e condividere con i ragazzi e gli operatori della RSD una foto di questo momento al numero 366/2014063; mentre per lo SFA e il CCD si potrà fare una cosa analoga attraverso le rispettive pagine Facebook.

