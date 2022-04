Parco dell'Arte e Museo Giovani Artisti

È disponibile un nuovo percorso audio sensoriale che arricchisce l’offerta digitale della App Idroscalo, dedicato alle persone con disabilità, cieche o ipovedenti.

È disponibile un nuovo percorso audio sensoriale che arricchisce l’offerta digitale della App Idroscalo, dedicato alle persone con disabilità, cieche o ipovedenti, per riscoprire i percorsi scultorei en plein air nel giardino pubblico alle porte di Milano. Il Parco dell’Arte ed il Museo Giovani Artisti all’Idroscalo della Città metropolitana di Milano diventano così ancora più accessibili.

Scaricando l’App Idroscalo sarà possibile visitare il percorso scultoreo accompagnati da un racconto suddiviso in 11 tappe, per andare alla scoperta di questo luogo dove si incrociano arte, cultura, relax e benessere fisico, inseriti in un contesto naturale e in un hub nevralgico in forte evoluzione alla porta est di Milano. Questo grazie ad un progetto realizzato da Città metropolitana di Milano, Accademia di Belle Arti Brera Milano, Associazione Amici dell’Accademia di Brera e al fondamentale sostegno di Fondazione Cariplo. Un’idea implementata anche con Cral Città metropolitana.

Il Parco dell'Arte è un percorso di quasi un chilometro che si snoda lungo la riva est del parco ed accoglie circa 30 opere di artisti di fama internazionale (Baj, Cavaliere, Manzù, Staccioli tra gli altri): un itinerario scultoreo di grande suggestione, cui segue il Museo Giovani Artisti, uno spazio espositivo permanente dedicato ai giovani emergenti con la peculiarità, oltre che della valorizzazione delle opere accolte, anche di un’innovativa attività laboratoriale incentrata sulla sperimentazione artistica contemporanea, nel rispetto del rapporto tra arte e ambiente.

Un unicum nel panorama artistico italiano, in uno spazio pubblico godibile da tutti, che non ha nulla da invidiare a spazi tra naturale e scultura, come il Kröller-Müller Museum di Arnhem in Olanda o il Middelheim Museum di Anversa in Belgio.

L’App mette a disposizione dei visitatori due percorsi: uno storico-artistico e un nuovo percorso audio-sensoriale. Quest’ultimo è stato pensato per offrire un’esperienza di visita ai non vedenti, per accompagnarli nella sperimentazione del contesto artistico-ambientale attorno a sé. Toccare l’opera ed esplorarla è la prima parte di una esperienza: la scultura suggerisce come deve essere toccata, ma l’artista suggerisce anche come, attraverso l’opera, ci si debba lasciare andare nella più ampia esplorazione dell’ambiente che lo circonda. Un nuovo modo di esplorare, che offre a tutti sensazioni e percezioni.

Per coloro che amano immergersi nella natura e nell’arte in solitaria è quindi possibile scaricare gratuitamente dagli store Apple e Google l’app Idroscalo, a cura di Orpheo, compatibile con tutte le versioni iOS e Android: è sufficiente una connessione internet e poi si potrà accedere a tutte le funzionalità dell'applicazione in modalità off-line.

Si possono ascoltare i singoli racconti delle opere in maniera del tutto autonoma, passando da un commento all’altro in base al proprio interesse, oppure lasciarsi guidare dalla sequenza indicata.

Grazie alle relazioni instaurate tra la Città metropolitana di Milano e alcune eccellenze della cultura milanese come l’Accademia di Belle Arti di Brera, l’Associazione Amici dell’Accademia di Brera, con il sostegno di Fondazione Cariplo, l’Idroscalo si conferma uno dei primi giardini pubblici di scultura in Italia, oltre che luogo consacrato al benessere fisico, al relax e allo sport in generale.

