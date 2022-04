Le candidature alla commissione femminile

Fino al 27 aprile sono aperti i termini per candidarsi alla Commissione femminile - pari opportunità di Legnano.

Fino al 27 aprile sono aperti i termini per candidarsi alla Commissione femminile - pari opportunità di Legnano. Gli undici componenti della commissione saranno scelti tra donne residenti o che operano a Legnano, anche aderenti ad associazioni, organismi sindacali, cooperativi, imprenditoriali presenti sul territorio, oppure fra uomini che abbiano maturato significative esperienze sulle questioni del “femminile” e delle “pari opportunità”. La commissione è un organo consultivo e propositivo del Comune istituito per contribuire al superamento delle disparità sociali e culturali tra uomini e donne. L’incarico di componenti è svolto a titolo gratuito.

"Con questo avviso pubblico concludiamo un mese di marzo che, a Legnano, ha visto svolgersi un nutrito programma di iniziative per la Giornata Internazionale della Donna e riprendiamo un percorso interrotto alcuni anni fa per riattivare e disporre di un ulteriore punto di osservazione sulle questioni inerenti la parità di genere – sottolinea Ilaria Maffei, assessora alle Pari opportunità. Come amministrazione siamo convinti che oggi si debba insistere su questi temi perché in alcuni ruoli, specie in quelli apicali nel mondo delle professioni e in ambito politico-istituzionale, la parità è, purtroppo, ancora ben lungi dall’essere raggiunta".

Per informazioni sulle candidature: tel 0331 471563/562, mail pariopportunita [at] legnano [dot] org.

