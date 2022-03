Marta: gazebo in piazza

Dopo avere annunciato il candidato sindaco (Gianluca Marta), la squadra di governo uscente organizzerà un gazebo in piazza San Michele, sabato 2 aprile dalle 10.

I primi a svelare il loro candidato e i primi anche ad organizzare un momento di incontro con i cittadini. La squadra di governo uscente di Magnago e Bienate (Progetto Cambiare) e Gianluca Marta (appunto colui che è stato scelto per correre alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali), infatti, sono pronti a scendere in piazza (San Michele) e lo faranno questo sabato (2 aprile), dalle 10, con un gazebo, appunto, in centro paese. L'occasione, insomma, per confrontarsi con la popolazione e dare il via a quello che hanno ribattezzato un nuovo inizio. "Un nuovo progetto per il futuro del nostro Comune - hanno scritto - Il nostro impegno per il cambiamento continua e si rinnova. Perché "cambiare" significa avere la forza di rimettersi in gioco e il coraggio di esplorare nuove strade. Questa è la nostra idea di politica. Questo è il progetto che vogliamo costruire insieme alla gente, per realizzare la Magnago e Bienate di domani".

