La 'Giornata delle Foreste'

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, lunedì 21 marzo, il museo MUSE ha proposto un pomeriggio di attività per accrescere la consapevolezza sull’importanza del patrimonio arboreo per il pianeta Terra.

Le foreste rappresentano il più importante serbatoio di biodiversità, garantiscono la protezione del suolo, la qualità dell'aria e delle acque, mitigano gli effetti dei cambiamenti climatici, forniscono importanti beni e servizi ecosistemici e una protezione naturale contro gli effetti del dissesto idrogeologico.

Le proposte si rivolgono sia al pubblico che alle scuole e si intersecano anche con l’Arduino Week che per l’occasione dedica un focus speciale alla serra tropicale del museo. Il programma per il pubblico prevede quindi dalle 16 “Arduino Week Green edition” e successivamente, alle 17, il World Café dal titolo “Gestione sostenibile delle foreste alpine, sfide e opportunità”, in un incontro partecipativo dove realtà interessate e cittadini sono chiamati a confrontarsi sul tema delle foreste montane e della loro gestione sostenibile.

