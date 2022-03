"La ripresa con i Distretti"

Cecchetti: "La Giunta di Regione Lombardia ha deciso di stanziare quasi 43 milioni di euro per i Distretti del Commercio, per promuovere e consolidare la ripresa".

"La ripresa economica e produttiva della Lombardia, dopo la pandemia, in questa fase congiunturale difficilissima tra crisi energetiche e guerra in Ucraina, va accompagnata tramite investimenti e risorse, come sta facendo la Regione, con iniziative mirate, come quella dell'assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, che ha portato la giunta a stanziare quasi 43 milioni di euro per i Distretti del Commercio, per promuovere e consolidare la ripresa, sostenendo gli investimenti diretti degli operatori economici e gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli Enti locali. Risorse concrete, misure concrete: così la Regione accompagna la ripartenza produttiva del territorio lombardo." Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

