“Lavorare per la pace, subito”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver assistito alla partenza del convoglio di 7 tir della Lombardia per portare beni di prima necessità alla Fiera di Varsavia che, dallo scoppio del conflitto in Ucraina, si è trasformata nel più grande centro di primo soccorso per le famiglie in fuga dal conflitto.

“Famiglie divise al confine - prosegue il governatore - donne, bambini e anziani, l’aiuto a queste persone non può venire meno”. “Grande il lavoro di Fondazione Progetto Arca e Fondazione Fiera Milano – conclude Attilio Fontana - reso possibile anche grazie all’immenso senso di solidarietà dell’Italia e dei lombardi che si è concretizzato in questa grande raccolta”.

