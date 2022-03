Locarno-Camedo: treno storico

Al via la stagione dei viaggi con il treno storico che, una domenica al mese tra aprile e ottobre, viaggerà anche quest’anno tra Locarno e Camedo riportando grandi e piccini indietro nel tempo. L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione tra FART (Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi) e SEFT (Società Esercizio Ferroviario Turistico), nasce allo scopo di riscoprire la storica linea ferroviaria tra Locarno e Camedo viaggiando su materiale rotabile storico.

La partenza è da Locarno con destinazione Camedo e ritorno. La velocità ridotta del treno offre al passeggero ancora più tempo per lasciarsi incantare dal paesaggio circostante: dalle gole di Ponte Brolla, agli imponenti ponti a strapiombo sulle selvagge vallate delle Centovalli.

La prima data da segnare in calendario è domenica 3 aprile. I biglietti possono essere acquistati su biglietteria.ch o presso La Biglietteria FART (T. 091 751 87 31 - labiglietteria [at] centovalli [dot] ch).

I viaggi con il treno storico saranno proposti, una domenica al mese, anche nelle seguenti date: 15 maggio, 12 giugno, 24 luglio, 28 agosto, 25 settembre e 9 ottobre. È possibile abbinare il viaggio in treno da Domodossola a Camedo e/o da Camedo a Domodossola. Maggiori informazioni www.vigezzinacentovalli.com.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!