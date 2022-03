La Fabbrica di Carta torna da venerdì 22 aprile a domenica 1 maggio al Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola (VB) e avrà come tema 'Pagine di benessere'.

“Dopo oltre due anni di crisi legata prima alla pandemia e ora alla guerra, lunghi mesi che hanno messo in discussione le certezze di tutti, che hanno intaccato il sistema paese e stanno scheggiando i nostri equilibri – affermano librai ed editori dell'Associazione Libriamoci – vorremmo dare un segnale di rinascita, che sia chiaro fin dalla linea grafica: margherite, simbolo di semplicità e purezza, spuntano dai libri, veri protagonisti del nostro Salone e spesso insostituibili elementi salvifici."

Ad inaugurare l'edizione numero 24 sarà Michele Marziani, autore de 'La cura dello stupore. Appunti sull’arte di cavarsela e star bene con se stessi'.

