Dopo le 'Sfumature di Parco', iniziativa di successo che nel corso degli ultimi due anni ha portato alla scoperta della Val Grande escursionisti più o meno esperti, le guide ufficiali del Parco Nazionale tornano ad accompagnare i visitatori lungo i sentieri e le antiche mulattiere con il nuovo ciclo di escursioni 'Il sabato con le Guide'. 40 escursioni diversificate per difficoltà, luogo e argomenti trattati: dai brevi percorsi nei pressi dei villaggi principali della Val Grande fino alle escursioni di due giorni con pernottamento in quota.

