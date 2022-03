Disinfestazione: chiuso il cimitero Parco

Il cimitero Parco di Legnano resterà chiuso per tutta la giornata di lunedì 28 marzo per permettere l’intervento di disinfestazione dalla processionaria del pino.

Il cimitero Parco di Legnano resterà chiuso per tutta la giornata di lunedì 28 marzo per permettere l’intervento di disinfestazione dalla processionaria del pino. Questo insetto colpisce prevalentemente esemplari di pino, che risultano così indeboliti e quindi maggiormente soggetti a ulteriori attacchi di parassiti. Ma la disinfestazione si rende necessaria anche per proteggere le persone dall’effetto urticante che possono produrre i peli presenti sulle larve o dispersi nell’ambiente.

