Sottoscritto a Piacenza l'accordo territoriale 'Verso il contratto di fiume della media Valle del Po'. Lo comunica l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, che è intervenuto all'Assemblea dei sottoscrittori a Piacenza, alla presenza di sindaci, enti territoriali e autorità dei Comuni coinvolti.

"La firma odierna - ha spiegato l'assessore - rappresenta la conclusione del percorso partecipato avviato nel 2016, con relativo accordo tra i Comuni di Piacenza e Cremona e la Provincia di Lodi. Un traguardo importante, finalizzato alla valorizzazione del nostro fiume e dei nostri territori. Un passaggio significativo, che porterà attrattività con turismo di prossimità".

Il programma di azioni che riguarda le aree lombarde interessate è focalizzato sulla gestione sostenibile delle acque meteoriche e azioni sul Servizio idrico integrato; su interventi di riqualificazione fluviali e forestali; sulla realizzazione di piste ciclabili e progetti di valorizzazione turistica.

