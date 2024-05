Pronto il primo treno a idrogeno

L’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente ha partecipato, questa mattina a ‘H2 Smart Mobility Day’, il primo test drive in Lombardia tra le vie principali di MIND – il Decumano e il Cardo – nell’ambito della MIND Innovation Week, con autobus e automobili alimentati ad idrogeno.

L’iniziativa è stata organizzata da Think Smart Mobility @MIND in collaborazione con Arexpo Spa, Lendlease Italia e Fondazione Triulza.

“In Lombardia – ha affermato l’assessore regionale – circolerà il primo treno a idrogeno d’Italia, sulla Brescia-Iseo-Edolo: una chiara dimostrazione che crediamo fermamente nella mobilità sostenibile, in un sistema di trasporti green e a zero emissioni. I nostri sforzi devono procedere di pari passo con investimenti sulle infrastrutture, sia su gomma sia su ferro e serve il coinvolgimento di tutti gli attori del settore, dal pubblico al privato. A tal proposito – ha concluso – ribadisco la necessità di dotare il territorio di colonnine di ricariche elettriche e ammodernare le linee lombarde”.

Dal 2020, Regione Lombardia ha investito oltre 250 milioni di euro per rinnovare la flotta del trasporto pubblico locale. Entro il 2026 saranno oltre 1.000 i mezzi nuovi e, di questi, più di 400 verranno alimentati elettricamente, a idrogeno e a metano mentre gli altri 600 saranno diesel e ibridi. Inoltre, più di 1,7 miliardi di euro sono stati destinati per l’acquisto di 222 nuovi treni, che rinnoveranno entro il 2025 completamente la flotta.

