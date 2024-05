La Lombardia a 'Cibus'

Regione Lombardia e le sue eccellenze enogastronomiche saranno protagoniste dal 7 al 10 maggio alla 22ª edizione di CIBUS a Parma, la più importante fiera dedicata all'agroalimentare italiano.

"Per la Lombardia - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste - questo evento rappresenta l'occasione per parlare di Olimpiadi attraverso i prodotti regionali, con un focus particolare su quelli della Valtellina, che si prepara con orgoglio ad accogliere i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2006, con le sue bellezze e il suo cibo".

La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia parteciperà alla rassegna con il supporto di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) e assieme al Distretto Agroalimentare che coinvolge i Consorzi di tutela valtellinesi (Bresaola della Valtellina IGP, Bitto DOP e Valtellina Casera DOP, Mela di Valtellina IGP, Vini di Valtellina DOCG/DOC/IGT, I Pizzoccheri della Valtellina IGP), già supporter delle Olimpiadi invernali 2026.

Nello spazio allestito da Regione Lombardia verranno presentati e messi in degustazione i prodotti tipici regionali, quelli dei territori coinvolti nell'evento e il Grana Padano, sponsor dei Giochi.

Nella mattinata dell'8 maggio verranno organizzate due masterclass 'Dalle montagne di Milano-Cortina 2026 i prodotti DOP e IGP della Valtellina' dedicate a buyers nazionali e internazionali, incentrate sulla Valtellina e alle sue eccellenze a Indicazione Geografica.

Oltre alle più importanti aziende dell'agroalimentare lombardo, a CIBUS saranno presenti con un loro spazio istituzionale i seguenti Consorzi:

Consorzio Tutela Grana Padano

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

Consorzio di Tutela del Salame d'oca di Mortara

Consorzio di tutela del Salame di Varzi

Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola

Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

Consorzio Vini Mantovani.

