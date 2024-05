Don Giussani verso la Beatificazione: la fase testimoniale in S. Ambrogio

Giovedì 9 maggio, solennità dell’Ascensione, alle ore 17 nella Basilica di Sant’Ambrogio, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, aprirà, durante la celebrazione dei Vesperi dell’Ascensione, la prima sessione pubblica della Fase testimoniale per la causa di beatificazione e di canonizzazione del Servo di Dio don Luigi Giussani.

Avviato nel febbraio 2012, il Processo (o Inchiesta diocesana) in vista della beatificazione e canonizzazione di mons. Luigi Giussani, nato a Desio il 15 ottobre 1922 e morto a Milano il 22 febbraio 2005, fondatore del movimento di Comunione e liberazione, ha previsto anzitutto la cosiddetta Fase documentale. Essendo questa fase ormai quasi terminata, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha deciso di dare inizio alla seconda fase dell’Inchiesta canonica, detta Fase testimoniale, che sarà solennemente aperta il 9 maggio in Sant’Ambrogio.

La scelta della data e del luogo è legata alla figura stessa di don Giussani: la solennità dell’Ascensione era particolarmente cara al sacerdote, mentre la Basilica, vicina alle aule dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, vuole ricordare i luoghi in cui per molti anni il sacerdote ambrosiano formò generazioni di giovani.

L'apertura della Basilica di Sant’Ambrogio sarà alle ore 15.30 e dalle 16 verrà proposto un momento preparatorio di preghiera. Nel quadriportico verrà allestito un impianto audio-video per poter seguire anche da lì la celebrazione.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming su www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube della Diocesi di Milano.

(foto di: Archivio CL / Brunetti)

