Si insedia la Consulta Giovani

Seduta di insediamento lunedì 28 marzo alle 21 a Palazzo Leone da Perego a Legnano per la Consulta Giovani. Sono sei i punti iscritti nell’ordine del giorno.

Seduta di insediamento lunedì 28 marzo alle 21 a Palazzo Leone da Perego a Legnano per la Consulta Giovani. Sono sei i punti iscritti nell’ordine del giorno: l’ufficializzazione dell’insediamento, l’elezione del presidente della Consulta, l’elezione dei componenti del Coordinamento della Consulta, la presentazione del progetto “La Scuola si fa città”, l’avvio della progettazione condivisa per la realizzazione di attività giovanili in città e l’ascolto e condivisione di proposte. La seduta sarà presieduta dal consigliere incaricato per le Politiche giovanili Luca Benetti.

Per far parte della Consulta Giovani hanno presentato la candidatura diciannove persone (13 ragazzi e 6 ragazze) espressione di enti, associazioni, gruppi o scuole (sei contrade, i cinque istituti superiori cittadini, due oratori, gruppo scout Agesci, Politics hub, associazione Pari & Dispari, Laboratorio Cultura APS, Libera e Ordine dei cavalieri), mentre tredici sono di natura individuale (7 ragazzi e 6 ragazze).

Di seguito i nominativi dei candidati: Franco Maria Amboldi, Marco Banfi, Gabriele Belloni, Francesco Bonito, Giacomo Della Foglia, Ernesto Gallucci, Rachele Grassini, Matteo Greco, Irene Iannino, Noemi Mangia, Francesco Martano, Giuseppe Mastrolorenzo, Anna Ortica, Fabio Panella, Martina Sala, Davide Santoro, Giulia Tombini, Lorenzo Vuksanaj, Giovanni Zanetti, Nicolò Francesco Cannalire, Giulia Ciapparelli, Francesca De Zanet, Daniele Dell'Aquila, Simone Gorlero, Federico Grassini, Gaia Guffanti, Tommaso Lipari, Andrea Pagliuca, Niccolò Panaino, Francesca Sammartini, Bianca Turati e Silvia Cantalupi. Le età dei candidati vanno dai 18 ai 30 anni. I termini per la presentazione delle candidature sono sempre aperti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!