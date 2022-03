Giornate FAI di Primavera

Trenta primavere è l’importante traguardo raggiunto dalle Giornate del FAI che tornano finalemente ad aprire le porte di oltre 700 luoghi.

Trenta primavere è l’importante traguardo raggiunto dalle Giornate del FAI che tornano finalemente ad aprire le porte di oltre 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti situati in 400 città italiane. Sabato 26 e domenica 27 marzo saranno due intense giornate dedicate alla scoperta del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, grazie al FAI e ai volontari delle oltre 350 delegazioni e gruppi attivi.

“... Nel pieno di una guerra che segna tragicamente la storia europea, non è il momento di festeggiare, né di invitare gli italiani a distrarsi nel puro godimento delle meraviglie del nostro Paese, ma piuttosto a concentrarsi sul significato e sul ruolo del patrimonio culturale che riflette la nostra identità, testimonia la nostra storia e rinsalda i valori del vivere civile. In cos’altro si incarna, del resto, l’identità di un popolo se non nella sua storia, nella cultura e nella tradizione? I monumenti, il paesaggio, le opere d’arte raccontano chi siamo a chi non ci conosce e alle generazioni presenti e future: il patrimonio culturale è come il patrimonio genetico di un popolo, che conserva a perenne memoria un codice di esperienze e valori condivisi su cui si fonda la nostra umanità”.

Mai come per questa edizione dunque, le giornate del FAI assumono un ruolo educativo e fondamentale nella conoscenza della nostra storia. Perchè la storia, si sa, è maestra di vita! Per questo motivo il Fai ha scelto di esprimere la propria vicinanza al popolo ucraino esponendo i colori della sua bandiera in tutti i siti visitabili, inoltre, si impegnerà concretamente a finanziare il recupero di un’opera d’arte del patrimonio ucraino (l’individuazione avverrà non appena cesserà la guerra).

Tra i tesori da scoprire nel nostro territorio troviamo la Villa Gromo di Ternengo a Robecco sul Naviglio insieme all’azienda agricola Salvaraja, il teatro civico ‘Roberto De Silva’ a Rho e l’Attrezzeria Rancati a Cornaredo. Tra la rosa delle proposte milanesi spicca la novità di Palazzo Orsini e per la prima volta aperto al pubblico il palazzo Inps di via Missori. Tra le novità anche la Torre dei Gorani e i Panifici Militari alla Caserma XXIV maggio risalente al 1894. Per consultare l’elenco completo dei luoghi visitabili e scoprire le modalità di accesso consultare il sito https://fondoambiente.it

