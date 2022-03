"Dotare le Polizie locali di taser"

Dotare le Polizie locali lombarde di taser. Lo hanno chiesto, anche attraverso l'invio di una lettera, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ai sindaci delle città capoluogo di provincia invitandoli ad avviare l'iter per dotare i propri agenti di taser.

"Il taser - ricordano Fontana e De Corato - è entrato a tutti gli effetti nelle dotazioni di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. La legge concede l'uso della pistola ad impulsi elettrici anche ai Comuni capoluogo di provincia previa adozione di un apposito regolamento comunale".

"I recenti episodi di cronaca ci hanno dimostrato che, anche la semplice visione di questo particolare strumento, è servita ad fermare delinquenti in flagranza di reato".

L'assessore nella missiva ha quindi chiesto ai sindaci "di valutare l'adozione di questo strumento importante".

