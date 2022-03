Veglia missionaria

La Parrocchia San Giorgio Martire di Bernate Ticino ospiterà, giovedì 24 marzo alle 20.45, la veglia di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri.

La Parrocchia San Giorgio Martire di Bernate Ticino ospiterà, giovedì 24 marzo alle 20.45, la veglia di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. Un momento importante di raccoglimento nel tempo di preparazione alla Pasqua, organizzato dal decanato di Castano Primo. Il paese ospitante ha un rapporto stretto con la missione avendo dato i natali ai tre missionari bernatesi da sempre impegnati lontano da casa nel servizio del prossimo. Suor Maria Chiara dal 1981 nel cuore pulsante del Brasile, a San Paolo, per stare accanto ai più bisognosi; suor Adriana che ha affidato il suo cuore all’Africa, dedicando la sua vita ai bambini del Kenya e infine Don Claudio missionario prima ad Haiti e ora in Camerun.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!