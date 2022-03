Cordoglio per Anna Maria Vittonati

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, e l’assessore ai Servizi sociali e Terzo settore, Anna Pavan, esprimono il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Anna Maria Vittonati, già dipendente comunale con il ruolo di responsabile del Laboratorio scuola – Centro di formazione per disabili e, in seguito, presidente della cooperativa La Mano.

"Anna Vittonati si è adoperata in tutta la sua vita per gli altri, in particolare per le persone più bisognose, quelle con disabilità, dando loro modo di esprimersi in un’attività che potesse valorizzarne le capacità e dare loro quella soddisfazione che nasce nel vedere i risultati del proprio lavoro - ricorda Radice - L’attenzione verso i fragili ha dato vita a una realtà, quella della cooperativa sociale La Mano che, a quasi quarant’anni dalla sua fondazione, continua a rivelare un’idea di comunità autentica e inclusiva, in cui nessuno deve sentirsi solo. Ad Anna un grazie per tutto quello che ha fatto; ai parenti le più sentite condoglianze a nome della Città di Legnano". Anna Maria Vittonati, che avrebbe compiuto 93 anni il 9 dicembre, era stata insignita della cittadinanza benemerita nel 1985

