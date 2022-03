L'italiano per donne straniere

Laboratorio linguistico al Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray di Turbigo, con il Comune e l'associazione 'Force de Fem'. Si comincerà sabato 26 marzo.

Un laboratorio linguistico per le donne straniere che vogliono imparare l'italiano, conoscere i servizi offerti sul territorio e socializzare. E' organizzato dal Comune di Turbigo, in collaborazione con il Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray e con le volontarie dell'associazione interculturale spontanea senza scopo di lucro 'Force de Fem'. L'appuntamento, allora, è in programma il sabato mattina (dal 26 marzo), dalle 10 alle 12 e per informazioni o iscriversi contattare Sarah (344/1331212), Alessandra (3358585343), Giovanna (349/8230540) o Rosaria (335/7089297).

