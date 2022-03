Legnano di nuovo sopra 60 mila abitanti

Aumenta di 212 unità la popolazione residente a Legnano nel 2021. Dalle 59 mila 961 persone registrate il 31 dicembre 2020 si è passati alle 60.173 di fine 2021.

Aumenta di 212 unità la popolazione residente a Legnano nel 2021. Dalle 59 mila 961 persone registrate il 31 dicembre 2020 si è passati alle 60.173 di fine 2021. La crescita è riconducibile al saldo migratorio positivo (509 unità), che annulla gli effetti del saldo fra nati (458) e morti (755), in negativo per 297 unità.

Nel dettaglio, la composizione della popolazione legnanese vede la prevalenza delle donne sugli uomini (31mila 173 contro 29mila); prevalenza che si ritrova anche nella popolazione straniera, che rimane sostanzialmente invariata con 7329 persone, dove le donne prevalgono sugli uomini con 3 mila 831 unità contro 3mila 498. Gli stranieri sono il 12,17% della popolazione, anche se tra i minori la percentuale di stranieri sale al 25% sotto i 4 anni e resta comunque superiore alla media del 12% sino ai 50 anni.

I legnanesi nati nel 2021 sono stati 458; di questi 109 sono nati in Italia ma da genitori con cittadinanza straniera; in tutto, ad oggi, sono 1426 i giovani e bambini residenti a Legnano nati in Italia ma di cittadinanza straniera, come i genitori. I deceduti sono stati 755, un numero che non si discosta di molto da quelli del 2020, quando i morti erano stati 780, con il tasso di mortalità che tende ad aumentare in ragione della composizione percentuale della popolazione e il progressivo aumento dell’età.

La composizione dei nuovi iscritti ha visto 2 mila 442 persone provenire da altri Comuni Italiani (fra questi 532 stranieri) e 413 dall’estero (di cui 333 stranieri). Gli iscritti per altri motivi sono 165 a dare un totale di 3mila 20.

Fra i 2mila 511 cancellati, 2mila 26 sono emigrati in altri Comuni, 140 all’estero e 345 sono stati depennati per altri motivi.

I nuclei familiari sono 26mila 515. In 5mila 93 di questi c’è almeno una persona straniera. Sono, invece, 2mila 493 le famiglie con intestatario, cioè capofamiglia, straniero. Similmente allo scorso anno oltre il 35% delle famiglie sono costituite da una sola persona, nel 56% dei casi donna; il 29% da due persone, il 18% da 3 e il 13% da 4. I nuclei con oltre 4 componenti, escluse le residenze collettive anagrafiche, sono quindi residuali.

Le convivenze anagrafiche sono 36, quelle di fatto 84. Gli iscritti nelle “convivenze”, ossia nelle Rsa, in caserma o in regime di housing sociale, sono 455.

Le nazionalità straniere più presenti fra i cittadini legnanesi sono quelle dell’Albania con 1.106 persone (547 uomini e 559 donne), seguita dalla Romania con 637 (255 uomini e 382 donne), Cina con 557 (272 uomini e 285 donne), Pakistan con 514 (316 uomini e 198 donne), Perù con 469 (196 uomini e 273 donne), Ecuador con 449 (203 uomini e 246 donne), Bangladesh con 444 (283 uomini e 161 donne. Al 31 dicembre erano 317 (70 uomini e 247 donne) gli ucraini cittadini legnanesi.

Sono state 30 le disposizioni anticipate di trattamento (dette più comunemente testamento biologico) consegnate contro le 71 del 2020. Passando alle statistiche degli eventi di competenza dello Stato civile sul territorio, sono stati 165 i matrimoni celebrati a Legnano (109 nel 2020), di cui 105 con rito civile (80 nel 2020). Separazioni e divorzi (rispettivamente 15 e 17) hanno fatto registrare un calo rispetto al 2020 passando da 43 a 32. Hanno usufruito di separazione/divorzio extragiudiziale (introdotto dalla riforma del 2014 che consente di concludere la procedura, a fronte di determinati requisiti, davanti all’Ufficiale di Stato Civile) rispettivamente 3 e 2 coppie. Sei sono state le unioni civili fra persone dello stesso sesso contro una del 2020. Di queste cinque sono state fra donne.

