Marmonti quarto agli invernali di lancio

SOI Inveruno atletica ancora sotto i riflettori: il 26 febbraio ai campionati italiani invernali di lanci, Stefano Marmonti, una delle punte di diamante dell’associazione sportiva, si è classificato quarto in lancio del disco con una punta di 45,62 mt. Da segnalare anche il ritorno alle attività sportive degli Esordienti nella specialità corsa campestre e le prime esperienze di campestre e di gare indoor per la categoria Ragazzi. “Adesso con la primavera si entra nel vivo delle gare outdoor per tutte le categorie – spiega Stefano Garavaglia – Il culmine sarà con i campionati italiani Allievi a Milano dal 17 al 19 giugno e con i campionati italiani Junior a Rieti dal 7 al 9 di luglio”.

