Borracce agli alunni

Per la Giornata mondiale dell’Acqua, Comune e Bcc donano agli alunni delle scuole medie di Busto Garolfo una borraccia in alluminio.

In occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, che si celebra dal 1992 ogni 22 marzo, Busto Garolfo ha consegnato a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado 'Caccia' una borraccia in alluminio. L’Amministrazione comunale e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate hanno voluto così sensibilizzare i 325 studenti della scuola a tutelare, risparmiare e, anche, imparare dall’acqua. L’iniziativa è stata realizzata nell’aula magna del plesso Caccia stamattina, martedì 22 marzo, e ha visto il supporto del Gruppo CAP azienda che gestisce il servizio idrico integrato a Busto Garolfo e serve più di due milioni di abitanti in Lombardia.

"È un progetto che finalmente recuperiamo dopo due anni e che vuole porre l’attenzione sull’importanza dell’acqua, non solamente quale risorsa preziosa, ma anche come stimolo a ridurre il consumo di plastica", ha detto l’assessore all’Ecologia, Patrizia Campetti, intervenuta insieme con il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi. "I controlli periodici che vengono fatti attestano la buona qualità dell’acqua del nostro acquedotto: bere l’acqua del rubinetto o delle nostre due Case dell’acqua è una buona abitudine che contribuisce a rispettare un po’ di più l’ambiente".

L’acqua non è solamente una risorsa «che deve essere usata con attenzione», ma anche materia di insegnamento. «Dovremmo tutti imparare dall’acqua», ha detto il vice direttore generale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Solbiati, intervenuto a scuola insieme con la direttrice della filiale di Busto Garolfo della Bcc Daniela Cazzaniga, rivolgendosi agli alunni. "L’acqua è quell’elemento che sa cambiare stato e forma, senza però perdere le sue caratteristiche: ci insegna l’importanza del saper cambiare davanti alle situazioni, senza però smarrire la nostra identità. È questo l’augurio che rivolgo a voi per il vostro futuro». L’ambiente e i giovani sono temi cari alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: «Passa da qui il futuro nostro e del nostro territorio", ha ricordato Solbiati. All’iniziativa ha partecipato la vicepreside della scuola Barbara Raimondi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!