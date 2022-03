Accolte le famiglie ucraine

Sono giunte a Marcallo le famiglie di profughi ucraini accolti dalla cittadinanza, grazie alla collaborazione tra Protezione Civile, volontari e Amministrazione comunale.

Nei giorni scorsi il Comune aveva definito e messo a disposizione degli appartamenti vuoti, locati in Villa Santa Giustina, che potessero ospitare i cittadini fuga da una situazione molto difficile come quella che si sta verificando in Ucraina, ed in cerca di un futuro migliore e più sicuro in Italia.

La Protezione civile, con tutti i suoi volontari, coadiuvati dai ragazzi della comunità 'Il Bivio', ha dato immediata disponibilità per aiutare la causa e ha attivato i cittadini, i quali hanno dimostrato tutta la loro generosità, donando mobili, stoviglie, vestiti, letti e qualunque oggetto che potesse servire a rendere il più confortevole possibile la nuova avventura di questi coraggiosi profughi.

I doni degli abitanti marcallesi sono stati poi raccolti dalla Prociv, che ha arredato e messo a posto gli appartamenti, attendendo le famiglie, giunte in paese nella mattinata del 19 marzo. Grande soddisfazione tra tutte le associazioni e le persone coinvolte in questa piccola ma significativa impresa, che fa onore a chiunque abbia deciso di contribuire alla causa.

